Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
24.07.19 14:25

Від початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ

Після оголошення перемир'я на Донбасі станом на вечір 22 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 410 порушень режиму припинення вогню.

Від початку хлібного перемир'я зафіксовано 410 порушень режиму припинення вогню, - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Після набуття чинності заяви про підтвердження відданості припиненню вогню з 00:01 21 липня СММ зафіксувала сукупно 410 порушень режиму припинення вогню (18 вибухів, 24 снаряди і 368 пострілів і черг з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї)", - йдеться в повідомленні.

При цьому в період з вечора 21 липня до вечора 22 липня місія зафіксувала 12 порушень припинення вогню на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мені доповідали: пострілів не було. Чекаємо, що ситуація стане стабільнішою, - Зеленський про перемир'я на Донбасі

"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (7), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (близько 35 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний уряду, 57 км на північний схід від Донецька)", - наголошується у звіті.

У Луганській області місія також констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (5), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (155 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, включно із 5 вибухами, зафіксовано в районах на південь від н. п. Попасна (підконтрольний уряду, 69 км на захід від Луганська).

Читайте: Спостерігачі зафіксували 75 порушень режиму припинення вогню 21 липня на Донбасі, - ОБСЄ

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100