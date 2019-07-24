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24.07.19 15:01

ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування від 28 ОВК

Центральна виборча комісія прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування від 28 окружних виборчих комісій.

ЦВК прийняла оригінальні протоколи про підсумки голосування від 28 ОВК

Про це повідомляє ЦВК у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 28 територіальних виборчих округів: № 22 (Волинська область), № 26, 31 (Дніпропетровська область), № 47, 48, 57, 58, 60 (Донецька область), № 62 (Житомирська область), № 72 (Закарпатська область), № 79, 80 (Запорізька область), № 90 (Київська область), № 131 (Миколаївська область), № 134, 143 (Одеська область), № 149 (Полтавська область), № 159 (Сумська область), № 167 (Тернопільська область), № 169, 175, 176, 177, 181 (Харківська область), № 188 (Хмельницька область), № 200 (Черкаська область), № 212, 221 (місто Київ)", - йдеться в повідомленні.

Загалом станом на 13:30 24 липня ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування від 34 ОВК.

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