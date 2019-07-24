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24.07.19 17:37

У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль. ЗМІ помилково повідомили про участь машини патрульних. ВІДЕО (виправлено)

У Запоріжжі жінка за кермом велосипеда на великій швидкості врізалася в автомобіль. ЗМІ помилково повідомили, що це була машина патрульних поліцейських.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з реєстратора з'явилося в одній з груп поліцейських у соцмережі.

На відео видно, що автомобіль повільно рухається по одній з вулиць Запоріжжя. На під'їзді до перехрестя водій автомобіля зауважує жінку на велосипеді, яка виїжджає з прилеглої вулиці назустріч. І на великій швидкості. Водій автомобіля встигає загальмувати, на відміну від велосипедистки - жінка врізається в машину, б'ється головою в лобове скло і падає.

Зазначимо, згідно з повідомленням інформагентства УНІАН, в цій ДТП брав участь патрульний автомобіль. Однак пізніше з'ясувалося, що автомобіль цивільний.

У коментарях до відео користувачка під ніком lesnaya_e повідомила, що жінка на велосипеді врізалася в автомобіль її сім'ї. А поліцейські приїхали вже після події.

У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль. ЗМІ помилково повідомили про участь машини патрульних 01

У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль. ЗМІ помилково повідомили про участь машини патрульних 02

Ось фото автомобіля.

У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль. ЗМІ помилково повідомили про участь машини патрульних 03
У Запоріжжі велосипедистка протаранила автомобіль. ЗМІ помилково повідомили про участь машини патрульних 04

В управлінні патрульної поліції Запорізької області в коментарі Цензор.НЕТ також спростували участь автомобіля поліцейських у цьому інциденті.

"Патрульні отримали виклик про ДТП без постраждалих. Прибувши на виклик за адресою провулок Автодорів, патрульні виявили ДТП між велосипедом, яким керувала жінка 1951 року народження, і транспортним засобом Chevrolet Aveo, водій якого 1982 року народження. На велосипедистку склали протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення за створення ДТП, також патрульні склали схему ДТП і взяли пояснення. Постраждалих у ДТП немає", - повідомили в пресслужбі поліції.

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