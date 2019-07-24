Нині є серйозний прогрес у роботі антикорупційних органів, - Рябошапка

Про це сказав Рябошапка журналістам у середу в Києві, говорячи про роботу Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Нині є серйозний прогрес в їхній роботі (антикорупційних органів. - Ред.) і, мені здається, хороша динаміка, і цей прогрес буде збільшуватися", - сказав Рябошапка.

"Що стосується ДБР - час покаже", - додав він.

Щодо директора ДБР Романа Труби Рябошапка зазначив: "Я не можу коментувати, чи буде він замінений і чи може бути замінений на іншу людину".

Відповідаючи на запитання про те, чи є кандидати на керівника НАЗК, заступник голови ОП сказав: "У мене кандидатів немає, у Офісу - немає, у президента - немає і не може бути, конкурс покаже".

Він додав: "Звичайно, обов'язково буде конкурс, із залученням міжнародних експертів".

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