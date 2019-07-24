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24.07.19 15:16

Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко звернувся до народу України у зв'язку з парламентськими виборами, що минули, назвавши їх найганебнішими.

Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Народе мій, що ти наробив?! Найганебніші вибори українського парламенту! Пародія на диктатора отримала усю владу, але і за все відповідатиме перед людьми, перекладати відповідальність більше немає на кого", - йдеться в повідомленні.

Також Ляшко заявив про перехід в опозицію до Зеленського.

"Я і наша команда - в опозиції до Зеленського і його всевладдя! Ми нікуди не йдемо і не припиняємо боротьбу за Україну. Долучайтеся!" - підкреслив лідер "Радикальної партії".

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Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського 01

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