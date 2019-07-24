Домовленостей про повернення українських моряків уже досягнуто, - Денісова

Про це повідомила Денісова "Громадському" в Щасті під час передачі українських в'язнів з окупованої Луганської області, передає Цензор.НЕТ.

"Вже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині", - сказала Денісова.

Водночас адвокат моряків Микола Полозов сказав виданню, що йому не відомо про таку домовленість.

"Можу сказати, що ведуться перемовини, але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично - я не знаю, тому що не беру в них участі. Якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії, щодо оформлення документів, нам про це стане відомо, адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати. Але поки ніхто нічого такого не казав. У нас зі вчорашнього дня почалась нова стадія - ознайомлення з матеріалами кримінальної справи", - сказав адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військовополонені моряки почали ознайомлення з матеріалами справи. Це може тривати 2-3 місяці, - Полозов

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.