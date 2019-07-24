Порошенко прийшов у Держбюро розслідувань

"Порошенко справді прийшов у ДБР. Він нині перебуває тут, хоча ми поки що не знаємо, з якою метою. Допит запланований на завтра. Деталі повідомимо згодом", - повідомила речниця Анжеліка Іванова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Наразі невідомо, в якій справі має бути допит.

"Метою візиту (Порошенка в ДБР. - Ред.) була готовність відповісти на всі запитання слідчих. Однак слідчі виявилися не підготовленими до спілкування з п'ятим Президентом України", - повідомили в пресслужбі "ЄС".

"Водночас у ДБР підтвердили, що жодних проваджень щодо Петра Порошенка не існує. У ході розмови в ДБР адвокатом Петра Порошенка було наголошено на необхідності відповідальності колишнього поплічника Віктора Януковича Андрія Портнова щодо постійного витоку інформації з Державного бюро розслідувань та щодо завідомо неправдивих повідомлень про злочин. Ніяких слідчих дій щодо Петра Порошенка в ДБР на 25 липня не заплановано", - додали в політсилі.

Минулого тижня Порошенко мав прийти на допит у справі про продаж акцій компанії "Кузня на Рибальському" Тігіпку.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.