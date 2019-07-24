Порошенко у зв'язку з довгостроковою відпусткою звернувся з проханням провести його допит сьогодні, а не 25 липня. Сподіваюся, він прийде завтра, - Труба

Про це Труба написав у своєму телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"До мене несподівано завітав Петро Порошенко - цей факт вже відомий ЗМІ. Експрезидент звернувся з проханням у зв’язку з довгостроковою відпусткою провести його допит сьогодні, а не 25 липня, як це було визначено слідчим. Тому хочу зробити декілька заяв. Перше. Якщо ми говоримо про правовий аспект вирішення цього питання, то адвокати мали можливість зв’язатися зі слідчим та з ним напряму узгодити перенесення дати допиту. Для цього не потрібно приходити до Директора ДБР. Друге. Я поважаю своїх слідчих - їхній час та професіоналізм. На кожного слідчого у нас більше 35 проваджень. Я не буду втручатися в хід досудового розслідування та вказувати, коли кого допитувати. Третє. Я поважаю час свідків: ми з порозумінням поставилися до завантаженості експрезидента під час виборчої кампанії. Я сподіваюся, що так само з повагою він поставиться до роботи наших слідчих та прийде завтра на допит", - заявив Труба.

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Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало Петра Порошенка на 17 липня. За словами директора ДБР, він був викликаний як свідок у кримінальному провадженні за фактом вчинення угоди і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від продажу заводу "Кузня на Рибальському". Однак, за інформацією пресслужби політика, Порошенко не отримував жодної повістки, а тому перебував на міжнародних зустрічах в Європарламенті.

Заяви на Порошенка в ДБР писав ексзаступник голови АП Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.