Поліція розслідує діяльність групи "чорних піарників", які працювали проти супротивників схеми Роттердам+, - Герус

Про це Герус повідомив на своїй сторінці фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

" Вчора на запрошення слідчого відвідав головне слідче управління Нац поліції щодо незаконної діяльності групи осіб у сфері "чорного піару".

Як виявилося, у вересні-грудні 2018 року, ще задовго до виборів, організована група осіб проводила незаконний збір інформації із закритих баз, збір персональних даних про мене та членів моєї сім`ї, проводили візуальне стеження за пересуванням по місту Києву. Потім зібрані правдиві факти перемішувалися із неправдивими фактами та використовувалися для замовних статтей, сюжетів, "чорного піару"", - написав представник Зеленського в Кабміні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Роттердам+ закінчився", - Герус

Група "піарників", в якій було 8 осіб, здійснювала також незаконний збір інформації про деяких депутатів, які викривали факти корупції в українській енергетиці.

"Сподіваюся, слідчі вийдуть і на замовників такої творчості. Хоча великого секрету тут немає, очевидно, що це хтось із двох бенефіціарів схеми "Роттердам+", - зазначив Герус.