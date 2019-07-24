НАБУ проводить обшуки в офісі "Богдан Моторс"

Про це повідомляє НАБУ в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" в межах розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем службовим особами ПАТ "Укрексімбанк" (100% акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів)", - заявили в НАБУ,

Читайте також: "ArcelorMittal Кривий Ріг" у липні зазнає $1 млн збитків через дії СБУ, - в.о. гендиректора Іванов

Справу кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем). Зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з червня 2019 року.

Зуважмо, компанія "Богдан Моторс" належить партнеру експрезидента України Петра Порошенка Олегу Гладковському, який раніше потрапив у скандал із розкраданням в оборонці.

Нагадаємо, 19 липня НАБУ проводило обшук у "Богдан Моторс" в іншій справі.