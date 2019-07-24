Одними з перших нова Рада внесе зміни в частині "поправок Лозового", - Рябошапка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua

"Обов'язково, це будуть пріоритетні зміни ... Першого ж дня, коли парламент почне працювати, це буде один із тих законопроектів, який буде ухвалено в перший же день", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів в середу в Києві про те, чи будуть вноситися зміни в КПК в частині так званих "поправок Лозового".

Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня 2017 року ухвалила законопроект про внесення змін в низку кодексів, запустивши таким чином судову реформу. Ініціативу в цілому затвердили з урахуванням поправки №109 народного депутата Андрія Лозового, якою пропонувалося змінити низку статей КПК.

Ці зміни передбачають обов'язкове отримання санкції суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях. Також у разі відмови судді в задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння слідчий або прокурор не мають права повторно просити суддю санкції на обшук, якщо не зазначені нові обставини, які раніше не розглядав слідчий суддя.

22 березня 2018 року народні депутати частково усунули негативні наслідки поправки А. Лозового, яка була врахована при внесенні змін до КПК.

Керівники правоохоронних органів заявляли про те, що "правка Лозового" призвела до виникнення великих черг у судах, що істотно ускладнило роботу правоохоронних органів.