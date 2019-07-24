Вакарчука на з'їзді було обрано головою партії "Голос". Він пообіцяв розвивати структуру і готуватися до місцевих виборів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії.

На з'їзді в середу "Голос" обрав Святослава Вакарчука главою партії, а Юлія Клименко, яка очолювала "Голос" з моменту поновлення і перейменування політсили, зосередиться на роботі над економічним порядком денним для "Голосу".

"Тепер, по завершенню виборчої кампанії та Туру Змін, я можу зосередитись на розбудові партії "Голос". Я дуже вдячний Юлії за її роботу з реорганізації партії, формування виборчого штабу та керівництва виборчою кампанією, завдяки якій "Голос" за два місяці з нуля стала парламентською партією", - сказав Вакарчук.

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У повідомленні також зазначено, що "Голос" продовжить розвивати свою регіональну структуру і мобілізувати своїх прихильників, а також починає готуватися до місцевих виборів.

Чергові місцеві вибори мають відбутися восени 2020 року.

Згідно з результатами обробки 99,58% електронних протоколів, партія "Голос" отримала підтримку 5,83% виборців у багатомандатному окрузі (848742 голоси).

На сайті партії "Голос" вказано, що Вакарчук - лідер цієї партії, а Клименко - голова партії, керівниця виборчої кампанії.