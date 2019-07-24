"Ведуться переговори", - Денісова уточнила інформацію про повернення моряків

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Хочу уточнити інформацію стосовно 24 військовополонених моряків. 18 липня я підписала клопотання до керівника Слідчого управління ФСБ РФ Михайла Шишова щодо прийняття рішення про обрання мого особистого зобов’язання як запобіжного заходу для військовополонених моряків, які перебувають у Лефортовському СІЗО. Посольство України в РФ передало через МЗС РФ ці документи до ФСБ РФ і наразі вони перебувають на розгляді керівника Слідчого Управління", - написала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Домовленостей про повернення українських моряків уже досягнуто, - Денісова

"Мені відомо, що ведуться переговори про повернення моряків в рамках виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права", - додала вона.

"Сподіваюся на те, що всі необхідні документи будуть направлені і враховані. Чекаємо моряків вдома!" - підсумувала омбудсмен.

Раніше сьогодні Людмила Денісова заявила "Громадському", що домовленостей про повернення полонених українських моряків на Батьківщину вже досягнуті. "Уже досягнуто домовленостей, щоб повернути моряків. Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформляються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині", - сказала Денісова.

Керівник групи адвокатів військовополонених моряків Микола Полозов заявив, що йому нічого невідомо про подібні домовленості.

Пізніше колега Денісової, російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що в Росії поки не ухвалили жодних рішень про повернення полонених моряків.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили в список обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.