Терористи не допустили фахівців до мосту в Станиці Луганській

Як передає ЦензорНЕТ, про це повідомляє Станично-Луганська районна державна адміністрація.

"Прибули проектувальники, фахівці, які мали оцінити всю ситуацію зі зруйнованим мостом для того, щоб підготувати відповідний проект. Як тільки проектувальники спустилися до провалу, їх попередили, що це буде сприйнято як акт агресії і людина, яка перебуває на протилежній стороні у військовій формі, заборонила далі просуватися", - сказав голова райадміністрації Юрій Золкін

За його словами, російська сторона і бойовики "вкотре показали, що вони не мають бажання створювати відповідні умови для ремонту моста".

Також Золкін розповів, що після цього діалогу з-за оборонного укріплення бойовиків вийшла група телевізійників, які почали знімати на відео групу фахівців.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Луганської області 7 липня відвідав Станицю Луганську і заявив про наміри відновити зруйнований міст, через який люди перетинають лінію розмежування і який планується відновити за умови дотримання перемир'я. "Ми хочемо відновити цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші - і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", - сказав він.