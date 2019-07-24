"Те саме НАЗК, тільки в профіль", - Загребельська поскаржилася на новий протокол, складений зі старого приводу

Про це Загребельська написала в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Те ж саме НАЗК тільки в профіль. Сьогодні знову тут і впевнилась, що від перестановки президентів цей орган не змінюється. При президенті П.Порошенку НАЗК звинуватило мене, що я пізно задекларувала кошти з продажу старенького автомобіля моїм родичем за 300 тисяч гривень в повідомленні про суттєві зміни", - написала Загребельського.

За словами ексдержуповноваженої, тепер, після більш ретельної перевірки всіх її декларацій за 5 років роботи в держструктурі, НАЗК склало на неї ще один протокол - вже при президенті Зеленському.

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"Тепер за те, що я пізно задекларувала гроші від продажу ... того самого автомобіля з цього ж договору з тієї ж транзакції, але вже в щорічній декларації", - стверджує Загребельська.







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Агія Загребельська відома розслідуваннями у сфері грального бізнесу, посередницьких "прокладок" на доступі до бази оцінок Фонду держмайна, картельної змови "харчових" підрядників Міністерства оборони і різних схем у сфері юстиції.

5 липня Зеленський підписав указ про її звільнення. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.