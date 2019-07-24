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24.07.19 18:09

Укравтодор відремонтував половину запланованих на цей рік доріг, - Мінінфраструктури

Державна компанія "Укравтодор" провела вже майже 50% всіх запланованих на 2019 ремонтів доріг державного значення.

Укравтодор відремонтував половину запланованих на цей рік доріг, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає Цензор.НЕТ

Зокрема, на 2019 ремонт був запланований на 319 об'єктах, зокрема на GO Highway; Н-31 Дніпро-Решетилівка; Н-14 Миколаїв-Кропивницький; Н-11 Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв, М-15 Одеса-Рені; Р-51 Мерефа-Лозова-Павлоград; Н-08 Запоріжжя-Маріуполь, М-01 Київ-Чернігів та інші.

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"Завдяки стабільному фінансуванню, яке забезпечує Дорожній фонд, збільшенню конкуренції на ринку підрядних компаній, проведенню 100% тендерів на майданчику ProZorro, - кількість відремонтованих та побудованих доріг в Україні зростатиме", - йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

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