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24.07.19 18:14

За використання символіки українських націоналістів у Білорусі введено кримінальну відповідальність

У Білорусі ввели кримінальну відповідальність за використання символіки УПА, портретів Степана Бандери і нацистської символіки.

За використання символіки українських націоналістів у Білорусі введено кримінальну відповідальність

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Лукашенко підписав закон, яким закріпив покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Зміни внесли до статті 130 КК Республіки Білорусь про розпалювання расової, національної або релігійної ворожнечі.

У Білорусі заборонені: бандерівська символіка, включаючи чорно-червоний прапор УПА; знак полку "Азов"; портрети Бандери і Шухевича; різновиди свастик і рун, які використовували нацисти та їхні союзники.

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За публічну демонстрацію, зберігання і поширення цієї символіки встановлено покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.

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