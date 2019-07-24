Кандидат від "Слуги народу" на Закарпатті Токар домігся перерахунку голосів після програшу Балозі

Про це Токар повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Новина дня: перерахунок бюлетенів на окрузі 69 - буде! На усіх 133-ох дільницях округу. Таке рішення сьогодні прийняла ОВК після того, як ми повторно, до опівночі, подали заяву щодо перерахунку голосів", - повідомив Токар.

Слід зазначити, що раніше Балога також написав звернення до ОВК з вимогою перерахунку голосів на всіх дільницях в окрузі. За його словами, це було зроблено, щоб виборці і громадськість переконалися в тому, що вибори відбулися чесно, відкрито і відповідно до закону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віктор Балога переміг на мажоритарному окрузі кандидата від "Слуги народу" Токаря. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, 23 липня ОВК №69 в Мукачеві відмовила в перерахунку голосів на дільницях. Як пояснили в ОВК, в ув'язненні члени комісії вирішили, що порушення не були суттєвими і не вплинули на результати волевиявлення.

За даними ЦВК, на 69-му окрузі переможцем голосування визнано Віктора Балогу: за нього проголосували 35,81% виборців, а за Токаря - 34,47%.