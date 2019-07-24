Регулятор у США оштрафував Facebook на $5 млрд

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Зазначається, що цей штраф є найбільшим, який американський федеральний регулятор будь-коли накладав на приватну технологічну компанію.
За інформацією видання, від засновника компанії Марка Цукерберга особисто вимагають забезпечити недопущення нових порушень.
"Марк Цукерберг має особисто підтвердити, що його компанія виконує вимоги щодо конфіденційності даних. У разі неправдивого звіту у цій справі до Цукерберга може бути застосована адміністративна або навіть кримінальна відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що в Facebook поки не коментують ситуацію.
За попередньою інформацією, компанія раніше повідомляла, що очікує великий штраф і відклала на його сплату три мільярди доларів.