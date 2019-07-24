Нардепів від "Слуги народу" навчатимуть за Гарвардським курсом викладання для дорослих, - Київська школа економіки

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Милованов зазначив: "Київська школа економіки навчатиме партію "Слуга Народу". З наступного тижня ми вчитимемо більше 200 майбутніх народних депутатів тому, що їм знадобиться у їх щоденній роботі у парламенті.



Теми, на яких зосередимо увагу:

1. Політична стратегія

2. Публічна політика

3. Макроекономіка та бюджетний процес

4. Секторальність (мікро, регуляція, децентралізація, безпека та оборона, освіта, цифровізація і тд)

5. Законодавча рамка (нормопроектування, регламент, уряд)

6. Soft-skills та стратегічні комунікації



Це буде однотижневий інтенсив. В основі його методики – Гарвардський курс викладання для дорослих. Ми не намагаємося нав’язати конкретні знання. Спочатку ми визначаємо потреби клієнта і беремо їх за основу постановки конкретних освітніх цілей, яких досягатимемо.

Читайте також: Для "Слуги народу" існує вікно можливостей у дистанції 6 місяців, - Ткаченко

Навчальний курс будується на портфельному методі. Це означає, що після навчання кожен учасник матиме власний план розвитку, себе та держави. Вони матимуть портфоліо, що включатиме орієнтири – від особистої стратегії розвитку до пропозицій політик та законодавчих норм.



Школа із представниками партії "Слуга Народу" розробляють для курсу контентну складову. Контент закріплюватиметься відповіднмими вправами, що є системою симуляцій. При цьому кожен день навчання матиме свій тематичний framework.



Ми за філософію активного навчання, повагу до свого клієнта та командність.



Ми раді, що Слуга народу виважено підходять до своєї майбутньої роботи. Ми пишаємося, що вони вбачають освіту як шлях до успіху.

Читайте: "Школа Зе!депутата": "Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів

Ми не намагаємося когось навчити "правильно думати" чи переробити. Ми намагаємося дати людям, що матимуть відповідальність за нашу державу, найякісніші інструменти та окреслити міжнародні практики, що допоможуть дати відповіді на питання, які вони перед собою зараз ставлять".