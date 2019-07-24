Призначений заступник секретаря РНБО Данілов ще 15 років тому пропонував стріляти на ураження по машинах російських контрабандистів, - журналіст Капустін

Про це пише у Facebook журналіст Андрій Капустін. В середині двотисячних він працював радником з питань ЗМІ Данілова, який тоді обіймав пост голови Луганської ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Повірте, що, якби недопрезидент Ющенко не збив Данілова з посади губернатора, тому що Данілов пройшов за квотою Тимошенко, то є великий відсоток ймовірності, що ОПГ "ЛНР" взагалі могло сьогодні і не бути ...", - написав Капустін.

"Достатньо згадати, як Данілов неодноразово і вкрай категорично наполягав на нарадах, щоб прикордонники почали стріляти на ураження по машинах, які ганяють з Росії контрабанду ... Але, оскільки тодішній командир прикордонного загону їздив на вихідні в Ростов - паритися в лазні зі своїм російським колегою, то, як ви розумієте, ні про яку стрільбу по годувальникові й мови бути не могло ... Тому що контрабандний товар могли хіба що заарештувати ... з тим, щоб трохи пізніше повернути обуреним пацанам мало не з вибаченнями ...", - додав журналіст.

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За словами Капустіна, "без особливого ентузіазму" до ідеї вогню на ураження по контрабандистах поставився і тодішній секретар РНБО Петро Порошенко.

"Мені довелося бути з ним в одному вертольоті, коли ця істота здійснювала обліт кордону ... І з повітря було більш ніж добре видно, що умовна межа між двома країнами була, як павутиною, покрита коліями контрабандного транспорту - від легких "Газелей" до важких армійських бензовозів ... За перегін через кордон контрабандного бензовоза тоді водилам платили аж 25 гривень ... Що непогано характеризувало ситуацію з робочими місцями в області ...", - згадує Капустін.

"Треба було бачити обличчя Порошенка, коли йому доповідали, що тільки через Краснодон кожен день проходить контрабанди на мільйон доларів ... Судячи з відчуженої мрійливості цієї особи, в черепній коробці тодішнього секретаря РНБО грав зведений контрабасний оркестр ... До речі, саме після цього візиту потоки контрабанди через Луганський ділянку кордону зросли в рази ... ", - додав журналіст.

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За словами Капустіна, Данілов не влаштовував Ющенка тим, що "пройшов за квотою Тимошенко".

"Але, якщо б недопрезидент не збив Данілова, думаю, що він би все одно зумів переломити ситуацію і перекрити кордон ... А заодно довів би до логічного фіналу справи проти Тихонова і Єфремова ... Того самого, що ініціював створення "ЛНР", якого відпустили з в'язниці, і на чиїх руках кров тисяч жертв ... Причому, Єфремова було за що надовго закривати вже тоді ... Але недопрезидент Ющенко, збиваючи Тимошенко, на той момент вже щосили цілувався в ясна зі своїм тезком-шапкокрадом ... ", - міркує Капустін.

"Здається, що Олексій, який як ніхто в Києві, знає зсередини ситуацію в ОРДЛО, все це пам'ятає ... І його призначення дасть нехай і не найпублічніше, але більш ніж ефективне вирішення багатьох проблем ... Льошо, жгі!!!!", - підсумував журналіст.







