Сили спецоперацій першими в ЗСУ досягли сумісності з НАТО й отримали сертифікацію, - Луньов

Про це заявив на брифінгу напередодні Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ командувач Сил спеціальних операцій генерал-лейтенант Ігор Луньов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"ССО першими серед інших видів військ Збройних сил досягли сумісності з НАТО та здобули сертифікацію НАТО на участь у операціях сил швидкого реагування", - сказав він.

За словами Луньова, Сили спецоперацій є самодостатнім бойовим організмом, який спроможний виконувати поставлені завдання, зокрема, непритаманні іншим видам Збройних сил.

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Командувач також повідомив, що представники ССО пройшли стажування у 14 країнах, беруть участь у міжнародних миротворчих операціях.

Як повідомлялося, Сили спеціальних операцій - наймолодша та найсучасніша складова Збройних сил України, заснована у січні 2016 року.

ССО комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначають в Україні 29 липня згідно з указом президента від 26 липня 2016 року.