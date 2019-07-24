Рефлекторна помилка, - командувач ССО Луньов пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ніякого подвійного дна у цих діях немає. Це рефлекторна дія без будь-якого підтексту. Ті, хто проходив службу в армії, знають, що при перебуванні в розгорнутому одношеренговому строю рука до головного убору не прикладається. Незважаючи на те, що нас інструктували. Але це суто рефлекторна моя необачність", - сказав Луньов.

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Нагадуємо, 20 травня на інавгурації президента України Володимира Зеленського. Луньов і глава Служби безпеки України Василь Грицак не віддали йому честь, порушивши протокол.