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24.07.19 19:40

Борис Джонсон офіційно став новим главою уряду Великої Британії

Новообраний лідер Консервативної партії Великої Британії Бориc Джонсон відвідав Букінгемський палац і отримав аудієнцію у королеви Єлизавети II.

Борис Джонсон офіційно став новим главою уряду Великої Британії

Про це повідомляє пресслужба королівської сім'ї, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Королева прийняла високоповажного члена парламенту Бориса Джонсона сьогодні вдень і запропонувала йому сформувати нову Адміністрацію. Пан Джонсон прийняв пропозицію Її Величності і поцілував їй руку після призначення його прем’єр-міністром та Першим лордом казначейства", – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Таким чином, Джонсон офіційно заступив на посаду прем’єр-міністра Сполученого королівства.

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Пресслужба королівської родини також зазначає, що цього ж дня королева прийняла попередницю Джонсона на посаді лідера Консервативної партії і прем’єр-міністра Терезу Мей і затвердила її відставку.

23 липня стало відомо, що новим лідером Консервативної партії замість Терези Мей, а відтак – прем’єр-міністром Великої Британії стане Борис Джонсон. Його підтримали 87% зі 160 000 членів Консервативної партії.

Новому прем'єрові Великої Британії 55 років, він - випускник Оксфордського університету, додає "Бі-бі-сі".

В останнє десятиліття Борис Джонсон був одним з провідних політиків Консервативної партії. З 2008 до 2016 року він був мером Лондона, а в 2016-2018 роках обіймав посаду міністра закордонних справ Великої Британії в уряді Терези Мей.

Під час референдуму по Brexit в 2016 році він був "обличчям" кампанії за вихід Британії з ЄС.

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Борис Джонсон виступає за те, щоб змінити угоду з ЄС про вихід з інтеграційного об'єднання, а якщо цього не вийде - пропонує виходити з ЄС без угоди вже 31 жовтня.

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