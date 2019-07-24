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24.07.19 20:50

Центрвиборчком прийняв 46 протоколів із "мокрими" печатками

Після перерви в роботі ЦВК для подальшої обробки прийняла оригінали протоколів про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів України ще від 5 окружних виборчих комісій.

Центрвиборчком прийняв 46 протоколів із "мокрими" печатками

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (місто Київ)", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, станом на 18:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 46 ОВО.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Всього в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.

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