Центрвиборчком прийняв 46 протоколів із "мокрими" печатками

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято відповідні протоколи про підсумки голосування від ОВК 5 територіальних виборчих округів: № 64 (Житомирська область), № 160 (Сумська область), № 165 (Тернопільська область), № 187 (Хмельницька область), № 219 (місто Київ)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Народе мій, що ти наробив? - Ляшко оголосив про перехід в опозицію до Зеленського

Таким чином, станом на 18:30 24 липня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування від ОВК 46 ОВО.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Всього в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.