Поліція відкрила понад 300 кримінальних справ за порушення на виборах

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТБ заявив представник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За його словами, кількість кримінальних проваджень ще збільшується, їх "може вже" більш як 350.

"Але головні результати з розслідування кримінальних проваджень ще попереду, я маю на увазі у вигляді підозр і обвинувальних актів до суду", - додав Шевченко.

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Він зазначив, що в цілому система МВС впоралася з проведенням виборів.

"У нас фактично не було якихось надзвичайних, серйозних або критичних інцидентів або постраждалих істотно після якихось насильницьких дій. І власне насильницьких дій фактично майже не було. Порушення були, але це не критично. Не було насильства, не було зіткнень. Не було крові, не було сутичок - це головне", - підкреслив Шевченко.