ЦВК припинила повноваження голови ОВК №207 на Чернігівщині Преснякової, яка перешкоджала роботі комісії

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

Підставою для такого рішення стала скарга цієї ОВК, що Преснякова перешкоджає роботі виборчої комісії. "Зокрема, голова комісії у період з 20 години 23 липня до 12 години 30 хвилин 24 липня 2019 року перебувала у приміщенні серверної кімнати ОВК, відмовляючись вести засідання та надавати печатку виборчої комісії для засвідчення документів комісії. Також станом на момент направлення до Комісії звернення ОВК № 207 фактично не здійснює свої повноваження щодо встановлення підсумків голосування в окрузі", - повідомили в ЦВК.

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Комісія встановила одноразове грубе порушення головою ОВК ОВО № 207 Пресняковою Г.О. законодавства України про вибори та достроково припинила її повноваження. Водночас головою цієї комісії призначено Запуговиченко Т.Г.

Також ЦВК зобов’язала Преснякову Г.О. передати печатку та наявну в неї документацію вказаної виборчої комісії Запуговиченко Т.Г.

Нагадаємо, представники Національної поліції України в 21 липня на 3 години заблокували роботу окружної виборчої комісії в 207 виборчому окрузі (центр – м. Корюківка, Чернігівська обл.), на якому відбувалася передача виборчої документації дільничним виборчкомам.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження з приводу незаконних обшуків в ОВК 207-го округу Корюківським відділенням поліції в Чернігівській області.

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