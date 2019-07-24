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24.07.19 21:43

Дубінський переміг Кононенка на окрузі №94 у Київській області

Кандидат від "Слуги народу", журналіст телеканалу "1+1" Олександр Дубінський з великим відривом здобув перемогу в окрузі №94. Крім нього, там балотувалися нардепи VIII скликання Ігор Кононенко та Ігор Мосійчук.

Дубінський переміг Кононенка на окрузі №94 у Київській області

Про це свідчать результати підрахунку 100% голосів, які містить цей сайт ЦВК, повідомляє Цензор.НЕТ.

За Олександра Дубінського проголосували 40,94% виборців (30 781 голос). Ігор Кононенко посів друге місце, отримавши підтримку 12,02% виборців (9 036 голосів).

На цьому ж окрузі балотувався як самовисуванець нардеп Ігор Мосійчук. 18 липня він заявив, що знімає свою кандидатуру. За словами Мосійчука, йому пропонували роль технічного кандидата, який працював би на перемогу Кононенку. А він вдав, що погодився, але незадовго до виборів вирішив вивести інтриганів на чисту воду і обіцяв подати заяви в поліцію і в ДБР.

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Проте, прізвище Мосійчука було в бюлетені. За нього проголосували 420 осіб - це 0,55% виборців.

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