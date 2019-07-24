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24.07.19 21:57

Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій

Російська дезінформація щодо виборів до Верховної Ради намагається переконати світ у тому, що Україна була і залишається корумпованою державою.

Росія поширює дезінформацію про вибори у ВР і намагається переконати світ, що Україна залишається корумпованою, - Чолій

Про це під час брифінгу в Києві сказав голова Міжнародної наглядової місії Світового конгресу українців на виборах 2019 року в Україні Євген Чолій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ми спостерігали роботу ЗМІ. Ми проводили медіамоніторинг 20 мовами і ми дивилися на те, як працює дезінформація про вибори, про ситуацію в Україні. Ми хотіли перевірити і поділитися даними про те, як російська дезінформація працює ... 22 липня Regnum опублікував статтю російською мовою під назвою "Вибори в Раду були названі найбільш закритими в історії", - зазначив Чолій.

За його словами, в статті цитується російський чиновник, який стверджує, що "судячи з кількості порушень процедури, вибори 21 липня не можна назвати виборами".

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"Ця стаття пропонує дезінформацію, що поширюється по світу і спонсорується російською пропагандою, намагається переконати світ у тому, що Україна була і залишається корумпованою державою. Всі, хто проводив моніторинг виборів в Україні, могли побачити, що це насправді - повна брехня з боку Росії ", - сказав керівник спостерігачів.

Нагадаємо, 21 липня в Україні відбулися позачергові парламентські вибори. Всього в Україні створено 199 виборчих округів і зарубіжний виборчий округ.

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