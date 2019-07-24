Мораторій на вирубування дерев, вулиця Магомаєва та річковий трамвай, - Філатов підбив підсумки сесії міськради Дніпра

"Сьогодні міська рада дала згоду на взяття кредиту. Це звичайна технічна операція, тут немає ані зради, ані перемоги. Міська рада працює, міське господарство працює. Інші територіальні громади беруть і більші кредити. Я в цьому не бачу нічого надзвичайного, як наші колеги намагаються уявити. Єдине, що хочу сказати – якщо нам це дозволить збільшити "подушку" для реалізації робіт, то потім шляхом подальших перестановлень всередині департаментів, направимо ці гроші на благоустрій доріг, тротуарів, на які жаліються люди, та на облаштування внутрішньоквартальних доріг, тому що проїзні магістралі ми привели до ладу, а з дворовими – є проблеми", - зазначив Борис Філатов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Міський голова також розповів, що у мерії задовольнили петицію громадян щодо заборони вирубування та кронування здорових дерев.

"Я підтримав цю ініціативу, оскільки допоки цю історію не заморозити, підлеглі не зможуть знайти спільну мову з інтересантами (забудовниками, підприємцями) та прийняти нормальний порядок, щоб врахувати інтереси всіх, у тому числі громадськості, екологів та, в першу чергу, жителів територіальної громади. Це питання перезріло", - додав Борис Філатов.

Від також підкреслив, - якщо люди побачать, що до осінньої сесії підприємці спилюють дерева, необхідно одразу звертатися до поліції. Зі свого боку виконком міськради не ухвалюватиме рішення щодо цього питання, однак за погодженими раніше - роботи завершать.

Крім цього, після сесійного рішення новостворений департамент парків і рекреації міськради візьметься за впорядкування зелених зон. А ще Дніпро отримує у власність вісім квартир, котрі передає забудовник "Рубікон Моноліт". Житло індивідуальним порядком видаватимть тим, хто цього потребує. Місто також прийняло у комунальну власність п’ять гуртожитків.

Борис Філатов зауважив, що це питання не вирішувалось десятиліттями. Серед інших рішень сесії – залучити до перевірок гамірних нічних закладів державне підприємство "Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я".

Воно юридично має право замірювати рівень шуму.

Разом з цим, у мерії Дніпра приватизували ще дев’ять приміщень, які перебувають у комунальній власності.

Також депутати підтримали перейменування вулиці 8 Березня на честь співака Мусліма Магомаєва.

"Хочеться привітати нашу дружню азербайджанську спільноту. У Дніпрі проживає близько 30 тис. азербайджанців. Мусліма Магомаєва люблять не лише азербайджанці, а й наші батьки. Насправді у Дніпрі вулиць 8 Березня було три. Ми обрали кращу, котра розташована у Соборному районі", - сказав Борис Філатов.

А ще – від завтра у Дніпрі запрацює безкоштовне річкове таксі.