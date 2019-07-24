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24.07.19 23:38

У білоруського дипломата стріляли в Туреччині

У столиці Туреччини Анкарі чоловік відкрив стрілянину по раднику посольства Білорусі в Туреччині з адміністративних питань Олександру Поганшеву, важко поранивши дипломата.

У білоруського дипломата стріляли в Туреччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Hurriyet.

Нападник, який, за даними видання, виявився відставним турецьким військовим, наклав на себе руки.

Поганшева доставили в лікарню з кульовим пораненням у важкому стані.

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Турецькі ЗМІ повідомляють, що нападник був сусідом дипломата і вони ворогували.

Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином поруч із білоруським посольством.

У посольстві Білорусі заявили, що чоловік, який напав на Поганшева, був психічно неврівноваженим.

Син дипломата не постраждав.

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