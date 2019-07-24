У білоруського дипломата стріляли в Туреччині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Hurriyet.
Нападник, який, за даними видання, виявився відставним турецьким військовим, наклав на себе руки.
Поганшева доставили в лікарню з кульовим пораненням у важкому стані.
Турецькі ЗМІ повідомляють, що нападник був сусідом дипломата і вони ворогували.
Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином поруч із білоруським посольством.
У посольстві Білорусі заявили, що чоловік, який напав на Поганшева, був психічно неврівноваженим.
Син дипломата не постраждав.