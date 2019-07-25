США планують активніше діяти щодо питання України, щоб уникнути конфлікту в Європі, - посол в ОБСЄ Гілмор

Про це розповів ексгубернатор штату Вірджинія і новий посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Зрештою, Сполучені Штати справді потребують безпеки та миру в Європі, - заявив Гілмор в інтерв'ю The Washington Examiner. - Тепер це справді не так. Тому метою є краще впроваджувати американську політику, додавши наш голос до миру та стабільності на континенті".

Посол наголосив, що планує відіграти провідну роль у врегулювання питання зростання напруги в Європі через дії Росії, і відзначив унікальну роль, яку може зіграти ОБСЄ як організація, що об'єднує 57 країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ не зупинилася, вона досі прагне втручатися у виборчий процес США, - директор ФБР Рей

"Це - організація, яка може дозволити Європі зосередитись на справді серйозних питаннях війни та миру, які постали сьогодні перед Європою", - заявив Гілмор.

"Метою, очевидно, є зберегти мир та суверенітет народів Європи і не дозволити розпочатись новому конфлікту, який може статися з огляду на поведінку росіян. Звичайно, це проявляється в Україні", - наголосив посадовець.

США займатимуть активну позицію в організації, запевняє Гілмор: "Від мене хочуть активної позиції, а не пасивно стояти і робити що скажуть. Від мене хочуть активності та лідерства, коли це можливо".

Серед інших питань, яким планує приділити увагу новопризначений посадовець, - захист прав людини, свободи виборів, зростання можливостей для жінок.