Додатковий 1 млрд гривень направили на оплату послуг у медзакладах первинної допомоги, - МОЗ

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 24 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

За даними Міністерства охорони здоров'я, уже понад 28 млн українців обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для своїх дітей.

"Через дуже високу динаміку укладання декларацій виникла потреба у додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров‘я. Зазначимо, що кожен українець уперше отримав можливість вільно обирати сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів - 70% задоволені спеціалістом, якого обрали, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг"", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві нагадали, що всі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "гроші йдуть за пацієнтом" - вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам. Дохід залежить від обсягу роботи.

"В ефективних закладах первинної допомоги, які долучилися до трансформації, зарплати медичних працівників зросли в 2-4 рази. Для багатьох лікарів, медсестер та медбратів первинки це відображається в зарплаті в понад 10, 15 і 20 тисяч гривень", - заявляють у МОЗ.

Національна служба здоров’я України, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку року виплатила закладам первинної допомоги понад 9,6 мільярда гривень за договором.

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У 2020 році має запрацювати програма медичних гарантій, до якої увійдуть послуги первинної, спеціалізованої амбулаторної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстрена, паліативна та реабілітаційна допомога, а медичні заклади усіх рівнів перейдуть на модель фінансування Національної служби здоров’я згідно із Законом "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".