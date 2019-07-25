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25.07.19 08:35

Холодна вода для населення може подорожчати на 15%

Вітчизняні водоканали на тлі підвищення цін на електроенергію для промисловості внаслідок запуску ринку електроенергії з 1 липня хочуть збільшити тарифи на холодне водопостачання на 15%.

Холодна вода для населення може подорожчати на 15%

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це журналістам повідомив представник президента в уряді Андрій Герус після засідання уряду в середу.

"Для українських підприємств зросла на 30% ціна на електроенергію. Для багатьох це є проблемою. В першу чергу - для водоканалів. Вони вже приходять і просять підвищити тариф на холодну воду для населення... Водоканали вже хочуть підвищити тариф на холодну воду на 15%", - сказав він.

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Як повідомлялося, 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який було ухвалено у квітні 2017 року. Цей закон передбачає впровадження більш конкурентних відносин на енергоринку, зокрема на роздрібному, а отже, кінцевий споживач у майбутньому зможе обирати постачальника електроенергії. Закон відповідає вимогам Третього енергетичного пакету.

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