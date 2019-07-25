27 липня в Краматорську відбудеться панахида по вбитому у 2014 році найманцями РФ українському школяреві Степану Чубенку

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала його мама Сталіна Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Після народження Стьопи нам довелося тричі їздити в Донецьку лікарню через непрохідність сльозо-носового каналу. Хто міг тоді уявити, що останні дні його короткого життя минуть теж у Донецьку... І мами поруч не буде. Не буде нікого, хто б поспівчував, спробував допомогти. Для всіх він був ворог. Ні, була одна жінка, за яку я завжди молюся і якій вдячна за сміливість і спробу з ризиком для життя вирвати Стьопу з бандитських лап, позбавити мук. Але я в той час ще не знала, що син у Горбачево-Михайлівці, ще не розклеїла його фотографії з номерами телефонів. А от як живуть з таким вантажем ті, хто міг зателефонувати нам, кого Стьопа просив це зробити? Як живе той, хто зателефонував, але не сказав, у чому його звинувачують, що збираються вбити? Як живуть ті, хто бив і знущався з хлопчика тільки тому, що він відмовився стати зрадником Батьківщини? Як живуть ті, хто стріляв, хто закопував, хто дивився мені в очі і стверджував, що він утік під час мінометного обстрілу? Ті, хто позбавив дитину не тільки життя, але й дати смерті? (От не знаємо ми її поки точно, поминаємо 27 липня). Як живуть ті, хто був присутній під час ексгумації та бачили, що зробили з молодим хлопцем, у якого все життя було попереду і яке хтось вважав, що має право вкоротити? Як живуть ті, хто допомогли втекти вбивцям, хто клопотав за них, хто, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, знали, які ще "героїчні подвиги" здійснили ці мерзотники, і допомогли їм уникнути покарання? Як живуть ті, хто провалив екстрадицію? Нікому з них Стьопа не сниться? А ось ми щовечора лягаємо спати з мрією побачити його уві сні, поговорити, обійняти, поцілувати, захистити. Але такі сни бувають дуже рідко... Скоро п'ять років, як душа Стьопи попрощалася із земним життям і пішла у Вічність. 27 липня, в суботу, на кладовищі на вул. Дружби (4 лінія праворуч) ми будемо згадувати нашого синочка. Отець Олександр відслужить панахиду об 11 годині. Будемо раді бачити тих, хто знав Стьопу особисто, і тих, кому не пощастило познайомитися з ним в цьому житті. Згадаймо, яким він був. Там само охочі можуть отримати в подарунок Стьопин збірник", - розповіла вона.

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Нагадаємо, влітку 2014 бойовики Погодіна зсадили хлопця з поїзда за стрічку кольорів українського прапора і піддали тортурам. За наказом Погодіна, його підлеглі Михайло Сухомлинов і Юрій Москальов вивезли хлопчика в село під Донецьком, і там Погодін наказав убити юнака - стріляли в Степана сам Погодін і Сухомлинов. Після скоєних на Донбасі злочинів Погодін утік до Криму, де і був затриманий за запитом Інтерполу. 30 липня стало відомо, що окупанти в Криму звільнили терориста "ДНР" Погодіна, якого звинувачують у вбивстві школяра Чубенка на Донбасі.

10 листопада суд Торецька заочно засудив убивць українського школяра Чубенка до довічного ув'язнення.

Зазначимо, 8 травня 2016 року Степан Чубенко удостоєний волонтерської народної нагороди - "Народний герой України". 28 червня 2017 року Президент України Петро Порошенко нагородивЧубенка орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).