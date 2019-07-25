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25.07.19 09:38

Біля станції метро в Києві знайшли труп чоловіка. ФОТОрепортаж

У четвер, 25 липня, в Деснянському районі Києва виявили чоловіка без ознак життя. Бездиханне тіло лежало на схилі, просто біля перону станції метро "Чернігівська". На місце викликали бригаду медиків і поліцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Близько 5:20 лікарі констатували, що чоловік мертвий.

Труп виявили поліцейські метрополітену, вони й зателефонували на "103". Чоловік лежав роззутим на газоні, а поруч були його кросівки. Найімовірніше, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому було приблизно 40 років.

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Під час попереднього огляду тіла слідчі не виявили на ньому слідів насильницької смерті. Від чого настала смерть - покаже експертиза. Обставини трагічного інциденту встановлюються.

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Нагадаємо, раніше на Теремках зарізали 18-річну дівчину. Закривавлене тіло було в її орендованій квартирі. Вбивцею виявився хлопець Анастасії. Він утік із Києва до Полтави, де його і затримала поліція.

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Фото: Інформатор

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