Зеленський створив делегацію України для участі в переговорах із Малайзією про передачу засуджених

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний указ президента України №554/2019 від 24 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави в четвер.

Згідно з документом, очолив делегацію посол України в Малайзії Олександр Нечитайло.

До делегації також увійшли: начальник відділу міжнародних договорів і офіційних перекладів департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Сергій Коледов, завідувач відділу кримінального законодавства, законодавства про судочинство і з питань міжнародного права департаменту законодавства з питань державного будівництва Головного державно-правового департаменту Адміністрації президента України Людмила Марченко, заступник директора департаменту - начальник управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Катерина Шевченко.

Також президент затвердив директиви делегації та дозволив главі делегації вносити в разі потреби зміни до складу делегації, залучаючи до її роботи членів Експертної комісії з підготовки проєктів міжнародних договорів України про правові відносини та правову допомогу в цивільних, кримінальних справах.

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