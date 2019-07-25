Надані США контрбатарейні системи дозволяють швидко припиняти бойову активність ворога, - Сирський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю інформаційному агентству АрміяInform повідомив Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський.

За словами Командувача ОС, комплекси артилерійської розвідки AN/TPQ-47, 48 та 36 "разом з іншими засобами розвідки дозволяють адекватно і своєчасно відповісти на застосування ворогом засобів артилерії. Починаючи від мінометів, закінчуючи ствольною артилерією й реактивними системами залпового вогню. Зокрема, і найпоширенішими під час цієї війни БМ-21".

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Водночас він зазначив, що контрбатарейні системи потребують високого рівня підготовки військовослужбовців.

"І такого рівня досягнуто. Ці системи дозволяють швидко й остаточно припинити активність ворожих вогневих засобів, нейтралізувати загрозу для життя наших воїнів та місцевих мешканців", - зазначив він.