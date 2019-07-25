НАБУ затримало ексначальника одеської поліції Головіна та його ексзаступника Гейка, - джерело

Як повідомили "Думськой" джерела в прокуратурі, офіцерів притягають до відповідальності за 191-ю та 364-ю статтям КК України - "розтрата майна" і "зловживання владою або службовим становищем", передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні Головіну і Гейку мають обрати запобіжний захід.

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"Детективи Національного антикорупційного бюро та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали ексначальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна і його першого заступника Костянтина Гейка близько 07:00 у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Затримання проходило в рамках розслідування кримінального злочину за трьома частинам Кримінального кодексу: ст.191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"), ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"). Після затримання Головіна і Гейка мають доставити в Київ для розгляду в суді клопотання про обрання їм запобіжного заходу. Слідчі заходи щодо чиновників ще тривають. Провадження розслідують саме детективи НАБУ, а ДВБ здійснює їхню оперативну підтримку", - пише Преступности.НЕТ.

Дмитро Головін з листопада 1996 року працює в органах внутрішніх справ. За цей час він очолював кримінальний блок поліції Київської області та виконував обов'язки начальника поліції Київської області, а також обіймав різні посади в поліції Одеського регіону. З 2012 по 2015 рік - начальник одеського УБНОН. 20 березня 2015 року, коли в одеському ТЦ "Новий Привоз" зловмисник взяв у заручники двох працівниць аптеки, Головін умовив його обміняти жінок на себе, а потім, ставши заручником, переконав його здатися. За цей подвиг полковник Головін отримав орден "За мужність" III ступеня. З літа 2016 року очолював департамент карного розшуку НПУ. У листопаді 2016 року став начальником Головного управління Нацполіції в Одеській області. Генерал поліції третього рангу. 24 квітня 2019 року Дмитро Головін був звільнений із займаної посади за власним бажанням.

Костянтин Гейко