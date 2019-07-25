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25.07.19 11:24

Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави Служби зовнішньої розвідки України (СЗР) Катерину Сляднєву.

Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступником глави Служби зовнішньої розвідки України, - Указ

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний Указ Президента України №553/2019 від 24 липня 2019 року оприлюднено на сайті глави держави.

"Призначити Сляднєву Катерину Анатоліївну заступником глави Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в повідомленні.

Раніше Сляднєва працювала в прокуратурі м.Києва.

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Нагадаємо, в червні Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки депутата Верховної Ради Владислава Бухарєва (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"), а заступником - начальника управління Адміністрації Державної прикордонної служби Валерія Євдокимова.

СЗР здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. Перебуває під юрисдикцією Президента.

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