У Харкові будують новий онкоцентр із 8 сучасними операційними та стаціонаром на 310 місць, - Світлична

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

Керівниця області ознайомилася з ходом робіт і погодила з будівельниками та медиками першочергові потреби для реалізації масштабного проєкту.

"Умови, в яких сьогодні перебуває обласний центр онкології, не витримують жодної критики, - підкреслила Юлія Світлична. - Приміщення вже давно прийшли в непридатний стан. Тому ухвалено принципове рішення про створення нового онкологічного комплексу. Він буде побудований за найсучаснішими технологіями - з урахуванням нових стандартів, а також забезпечений новим обладнанням - як для лікування, так і для діагностики. Об'єкт дуже масштабний і серйозний. Щоб не затягувати роботи, будуватимемо та здаватимемо об'єкт чергами".

На цей момент роботи тривають на першій черзі будівництва. Тут переносять інженерні мережі та готуються розробляти котлован для фундаменту майбутнього лікувально-діагностичного центру площею понад 20 тисяч квадратних метрів.

"Це 3 секції, в тому числі центральна частина, ядро всього комплексу (ліфти, приймальне відділення, зони загального користування, операційний блок, реанімація) та стаціонар на 180 ліжко-місць. Друга черга - будівля в 6600 квадратних метрів, на 130 ліжко-місць. Там переважно розміщуватимуться відділення", - пояснив директор Департаменту капітального будівництва ХОДА Сергій Жуков.

За інформацією генерального директора Харківського обласного центру онкології Дениса Скорого, у новому комплексі буде 8 сучасних операційних, у частині з яких застосовуватимуть гібридні технології. Також планують встановити 3 лінійні прискорювачі для проведення променевої терапії та найсучасніше діагностичне обладнання, яке дозволить виявляти пухлини на максимально ранніх стадіях.

Будівництво онкоцентру нині фінансується тільки з обласного бюджету, надалі планують залучити додаткові кошти.

"Будемо звертатися до знов сформованого Кабінету міністрів, щоб отримати фінансування з державного бюджету та швидше завершити цей великий об'єкт, - повідомила голова ХОДА. - Також будемо звертатися за міжнародною технічною допомогою - для забезпечення онкологічного комплексу новим обладнанням і технологіями, а надалі - обміну досвідом з найкращими фахівцями світу та підвищення кваліфікації наших лікарів".

Юлія Світлична зазначила, що під час будівництва нового медичного комплексу підтримка наявного онкоцентру не припиниться.

"Близько 70 тисяч жителів міста й області стоять на обліку в онкологічному центрі. Ми продовжуємо ремонтувати наявні приміщення та закуповувати нове обладнання, щоб люди могли вже зараз отримувати медичне обслуговування в нормальних умовах", - сказала керівниця Харківської ОДА.

Так, зовсім нещодавно в онкоцентрі запрацював оновлений операційний блок.

"Зараз у ньому 5 операційних, - розповідає Денис Скорий. - Операційні відремонтовані "з нуля", є все необхідне обладнання: найсучасніші операційні столи та лампи, системи підігріву пацієнта, що має дуже велике значення під час тривалих оперативних втручань, інструментарій, електрообладнання, обладнання для виконання лапароскопічних втручань".

Ще дві операційні зараз ремонтують, їх також оснастять за останнім словом техніки.