США розмірковують над новими санкціями проти Росії, - спецпредставник Білого дому у Венесуелі Абрамс

Про це заявив у середу Елліот Абрамс, представник Білого дому у Венесуелі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Тиск продовжуватиметься, завтра у нас буде більше санкцій... Що стосується Росії, ми все ще думаємо про те, які санкції застосувати, індивідуальні або галузеві", - сказав Абрамс.

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Під час конференції, організованої аналітичним центром "Фонд захисту демократій", Абрамс заявив, що Вашингтон також посилить тиск на Кубу за її дії у Венесуелі, спрямовані на підтримку Мадуро.

Як відомо, Вашингтон наклав нафтове ембарго на Каракас, неодноразово закликав Москву відмовитися від підтримки Ніколаса Мадуро. Росія відхилила ці заклики, звинувативши США в бажанні здійснити переворот у Венесуелі в порушення міжнародного права. Адміністрація президента Дональда Трампа із січня продовжує посилювати санкційні заходи проти Венесуели, після того, як Вашингтон разом із 50 іншими країнами світу визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим лідером країни. Росія, Північна Корея і Куба продовжують підтримувати Мадуро.