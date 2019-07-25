У п'яти виборчих округах може відбутися повторний перерахунок голосів на виборах до ВР, - Айвазовська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська на своїй сторінці у Facebook.

"Вибори - процес, який, таке враження, ніколи не закінчиться. Сьогодні за вікном четвер (якщо чесно, то вранці я була переконана, що п'ятниця), а вже в 5 окрузі йде справа до повторного підрахунку голосів за дільницями. Таким чином, Закарпаття, Черкащина, Луганщина, Донеччина, Львівщина.

Члени комісій на межі нервового виснаження, але малий розрив між кандидатами або ж порушення щодо процедури транспортування, наприклад, не належне пакування виборчої документації, є політично-процедурним чинником впливу на рішення щодо повторного підрахунку, на якому мають бути також присутні члени ДВК, які транспортували ці бюлетені. Уявіть, наскільки люди щасливі повертатись в пекло цифр і документів, які на силу здали до вівторка", - написала вона.

За її словами, вже відкрито кримінальне провадження за фактом ухиляння від виконання своїх обов'язків членами комісій, бо останні не хочуть йти в ОВК на перерахунок.

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Також вона додала, що в одній з ОВК члени комісій до всього ще й отруїлись зіпсованим олів'є.

"Повна безнадія на швидке завершення процесу. Нічого, час є до 5 серпня", - додала вона.