НАЗК внесло припис гендиректору "Укроборонпрому" Букіну

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Припис Павлу Букіну, генеральному директору ДК "Укроборонпром", стосується порушення Олександром Донцем, президентом ДП "Антонов", вимог частини п’ятої статті 36 Закону України "Про запобігання корупції" щодо запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав" , - йдеться в повідомленні.

Так, встановлено, що Донець після призначення на посаду не повідомив Національне агентство про укладення договору управління часткою його корпоративних прав із наданням нотаріально засвідченої копії такого договору. Він також не дотримався законодавчо встановлених строків інформування НАЗК.

"Відповідно, Національне агентство вимагає провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - зазначили в агентстві.

Також НАЗК внесло припис головному лікарю комунальної установи "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Анатолію Пірникозі.

"Встановлено, що головний лікар філії комунальної установи "Територіальне медичне об’єднання "Вінницький обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" "Могилів-Подільська станція екстреної медичної допомоги" Людмила Блощинська не повідомила про наявність у неї потенційного конфлікту інтересів, зумовленого підпорядкуванням їй близької особи (дочки)", - повідомили в НАЗК.

Національне агентство вимагає вжити заходів врегулювання у встановленому законом порядку потенційного конфлікту інтересів у службовій діяльності головного лікаря, провести службове розслідування та розглянути питання притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

У НАЗК нагадали, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

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