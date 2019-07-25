У МОЗ запропонували заборонити випробування косметичної продукції на тваринах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

У міністерстві зазначили, що вимоги до косметичної продукції на українському ринку будуть такими ж, як і на європейському. Новий техрегламент пропонує доповнити і розширити перелік заборонених інгредієнтів із 400 до 1,383 тис. позицій. Крім того, він передбачає використання лише дозволених барвників, консервантів, УФ-фільтрів. Також йдеться про заборону випробування косметики на тваринах.

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Для компаній, що виробляють косметичні вироби, встановлено перехідний період - 18 місяців. Це дасть можливість затвердити нові методології, налагодити процеси без фінансових ризиків та нечесної конкуренції.

Як зазначає МОЗ, такі норми діють у Європейському Союзі вже кілька років.

Технічний регламент розроблено на основі регламенту ЄС №1223/2009. Документ покликаний усунути юридичні суперечності, а також адміністративні й технічні бар'єри в торгівлі між Україною та країнами ЄС. Його обговорення триватиме до 17 серпня.