Участь адвокатури в розробці профільного законодавства є ефективною європейською практикою, - Гвоздій

Участь адвокатури в розробці профільного законодавства є ефективною європейською практикою. Про це заявив Валентин Гвоздій, заступник голови Національної асоціації адвокатів України, за підсумками першого дня дискусій з делегацією Федеральної палати адвокатів Німеччини у Берліні, інформує УНІАН із посиланням на сайт НААУ.

За словами Валентина Гвоздія, лобіювання інтересів професійної спільноти під час розробки проєктів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності інституту адвокатури, - ключова місія Федеральної палати адвокатів Німеччини в Берліні. Він акцентував увагу на тому, що спеціальні представники Федеральної палати у Брюсселі відстоюють інтереси адвокатської спільноти, беручи участь у розробці нормативного регулювання ще на стадії формування ідей. "Переконані, що цей досвід роботи німецьких колег варто втілити й в Україні. Експерти-адвокати мають брати участь у підготовці нормативних актів: від формування первинної ідеї до внесення поправок до фінального варіанта проєкту. Саме так можливо забезпечити якісне законодавство, яке гарантуватиме дотримання державою права кожної людини на професійну правничу допомогу", - підкреслив Гвоздій.

Він нагадав, що виключення адвокатури з процесу розробки нової редакції закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (законопроєкт 9055) свого часу стало причиною направлення інтервенційних листів до очільників України. Основним меседжем цих листів було те, що залучення адвокатури до роботи над профільним законодавством є міжнародним стандартом. У Національній асоціації адвокатів України переконані, що якби за прикладом німецьких колег вони мали своїх представників у законодавчому органі, практики підготовки проєктів без участі професійного адвокатського об’єднання, як у випадку із сумнозвісним 9055 - не було б. Делегація НААУ на чолі із заступником голови НААУ, РАУ Валентином Гвоздієм перебуває з візитом у Німеччині для обміну досвідом організації самоврядного і незалежного інституту адвокатури на основі європейських практик. Нагадаємо, Німеччина надає одну з найбільш значущих серед усіх європейських країн підтримку в реформуванні української адвокатури. Співпраця між Національною асоціацією адвокатів України та Федеральною палатою адвокатів Німеччини була закладена в 2014 році й активно розвивається. Це другий візит делегації НААУ до Німеччини задля вивчення і адаптації європейського досвіду у діяльності адвокатури.