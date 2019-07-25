Російські найманці дедалі частіше підриваються на власних мінах на Донбасі, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, зросла інтенсивність робіт з обладнання окопів та бліндажів, поблизу яких встановлюються додаткові мінно-вибухові загородження. При цьому для мінування місцевості окупанти використовують протипіхотні міни російського виробництва, які заборонені міжнародними конвенціями.

Водночас, за повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, збільшилася кількість випадків підриву на хаотично встановлених раніше мінно-вибухових пристроях військовослужбовців противника, які прибули на передову під час останньої ротації.

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Так, 22 липня ц.р. під час ліквідації загоряння трави в районі бойової позиції одного з підрозділів окупантів підірвалися троє російських військовослужбовців, один з них загинув, двоє важко поранені. Командування російських окупаційних військ вживає заходів з приховування цієї інформації.