Спір за "Корвалол" направлено до суду першої інстанції з формальної причини, - адвокат

Таке роз'яснення надав партнер юридичної компанії AEQUO Олександр Мамуня, що представляє інтереси "Дарниці", коментуючи опубліковане днями рішення Великої палати Верховного Суду від 25 червня.

"Судді вважають, що "Фармак" у цей процес необхідно було залучати як відповідача, а не третю особу. У нас у справі відповідач - Міністерство економічного розвитку (МЕРТ - ред.), а третя особа - "Фармак"", - пояснив він .

За словами Мамуні, в судовій практиці відповідачем прийнято вважати того, до кого висунуто вимоги позову, а третьою особою - того, чиїх прав і обов'язків може торкнутися рішення суду в справі.

"Ми, діючи за цим принципом, висували вимоги лише до МЕРТ. Тому що саме міністерство ухвалило рішення про визнання знака добре відомим, саме міністерство вносило цей знак до відповідного реєстру, і тому саме міністерство має його звідти вилучити. До "Фармаку" жодних вимог не висувалося. Але суд вирішив інакше. І це при тому, що як третю особу "Фармак" залучено за клопотанням МЕРТ у суді першої інстанції", - пояснив він.

Адвокат наголосив, що зауважень по суті ухваленої раніше постанови апеляційного суду у Верховного Суду не виникло.

За словами Мамуні, третя особа і відповідач по суті мають однакові права і обов'язки в процесі, крім виняткових - наприклад, пред'явлення зустрічного позову.

"У цій ситуації не йдеться ні про зустрічний позов, ні про будь-яке інше виняткове повноваження відповідача. І в чому конкретно був обмежений "Фармак" як третя особа - взагалі незрозуміло. Він міг робити все те саме, що й відповідач. І робив, у всіх інстанціях", - розповів юрист.

Адвокат здивований аргументацією суду і вважає, що судді зайняли "гіперформалістську позицію".

"Тепер процес починається спочатку", - підсумував юрист.

Як повідомлялося, "Фармак" прагне скасувати реєстрацію препарату "Корвалол-Дарниця". Це вже друге судове протистояння двох компаній. Перший спір за торговий знак "Корвалол", який тривав з 2004 по 2011 рік, виграла "Дарниця". Однак у 2017 році "Фармак" вирішив відновити судовий процес, вважаючи себе єдиним законним правовласником вже іншого торгового знака - "Корвалол Corvalolum".

Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) визнала позначення "Корвалол Corvalolum" добре відомим стосовно компанії "Фармак". Однак у 2018 році Київський апеляційний господарський суд за апеляційною скаргою "Дарниці" скасував це рішення.

"Фармак", зі свого боку, звернувся до Верховного суду, Велика палата якого 25 червня вирішила направити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

АТ "Фармак" засновано в 1925 році. Є однією з найбільших фармкомпаній України. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтична компанія "Дарниця" - лідер з реалізації лікарських засобів у натуральному вираженні з 1998 року. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році зріс на 18,7%, до 3,002 млрд грн.