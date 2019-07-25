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25.07.19 14:15

Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою"

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча" за відео, на якому за допомогою відеомонтажу Зеленського "збиває" вантажівка.

Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою"

Про це повідомляє telegram-канал команди Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень і ймовірного автора відео.

У Зеленського пригрозили, що "доля автора буде несолодкою - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк".

Нагадаємо, 10 квітня, напередодні другого туру президентських виборів, у мережі оприлюднили відеоролик, у якому Зеленського збиває фура, після чого на екрані з'являється напис "У кожного своя дорога".

У команді кандидата в президенти України В.Зеленського стверджували, що на Telegram-каналі президента України Петра Порошенка з'явився змонтований ролик за участю В.Зеленського, за сюжетом якого його збиває фура. До цього посту додавався відеоролик, у кінці якого з'являється біла доріжка, яка, ймовірно, імітує кокаїн.

11 квітня головне слідче управління Національної поліції України відкрило кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика, за сюжетом якого кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського нібито збиває фура.

Передвиборчий штаб Петра Порошенка спростував причетність до відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського.

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