Поліція відкрила провадження через відео, на якому Зеленського "збиває" вантажівка: "Доля автора буде несолодкою"

Про це повідомляє telegram-канал команди Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Старший слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень і ймовірного автора відео.

У Зеленського пригрозили, що "доля автора буде несолодкою - обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк".

Нагадаємо, 10 квітня, напередодні другого туру президентських виборів, у мережі оприлюднили відеоролик, у якому Зеленського збиває фура, після чого на екрані з'являється напис "У кожного своя дорога".

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У команді кандидата в президенти України В.Зеленського стверджували, що на Telegram-каналі президента України Петра Порошенка з'явився змонтований ролик за участю В.Зеленського, за сюжетом якого його збиває фура. До цього посту додавався відеоролик, у кінці якого з'являється біла доріжка, яка, ймовірно, імітує кокаїн.

11 квітня головне слідче управління Національної поліції України відкрило кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика, за сюжетом якого кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського нібито збиває фура.

Передвиборчий штаб Петра Порошенка спростував причетність до відео, на якому вантажівка збиває кандидата в президенти Володимира Зеленського.