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25.07.19 16:18

Слідчий київської поліції вкрав у свого колеги долари-речові докази, - Небитов. ФОТО

У Київській області слідчий поліції викрав у свого колеги речові докази - долари.

Про це повідомив керівник обласної поліції Андрій Небитов на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Слідчий київської поліції вкрав у свого колеги долари-речові докази, - Небитов 01

"Крадіжку зі службового кабінету виявив працівник слідчого підрозділу і звернувся з відповідним рапортом до керівника територіального відділу поліції. Під час проведення необхідних заходів встановлено, що до скоєння крадіжки причетний працівник слідчого відділу", - написав Небитов.

На викрадені гроші слідчий купив сучасні гаджети і телевізор. Ці товари, а також залишок викрадених грошей виявили в нього за місцем проживання.

Слідчий київської поліції вкрав у свого колеги долари-речові докази, - Небитов 02

29-річного слідчого затримано в порядку ст. 208 КПК України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Справу стосовно нього передано в Держбюро розслідувань.

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